Гранаты, взрыватели и тысячи патронов: Жителя Донетчины осудили за хранение арсенала оружия. Новости

На Донетчине суд приговорил жителя Железного (до переименования – Артемово), который отбывает наказание за незаконные операции с наркотиками, к трем с половиной годам лишения свободы за хранение арсенала оружия. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Три с половиной года лишения свободы определил Артемовский городской суд в качестве наказания злоумышленнику, который совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины», – говорится в сообщении.

Как напомнили в прокуратуре, в феврале 2017 года 33-летний четырежды судимый житель Железного купил у неустановленного лица 18 тыс. 383 патрона, 13 реактивных противотанковых гранат, 6 выстрелов гранатомета с взрывателями, 4 фугасных и кумулятивных заряда, 7 взрывателей для зарядов, 18 бронебойно-трассирующих артиллерийских патронов, 6 противотанковых гранат, 6 пороховых зарядов, 3 минных взрывателя, 88 корпусов гранат РГД-5 и 13 – Ф-1, 13 корпусов наступательных осколочных ручной гранат типа РГН, 5 – наступательных осколочных ручных гранат типа РГ-42, 32 средств подрыва и взрывчатое вещество тротил.

Уточняется, что весь этот опасный арсенал злоумышленник хранил в хозяйственной постройке в Бахмуте (до переименования – Артемовск), подвергая опасности многочисленное количество людей.

Суд вынес злоумышленнику обвинительный приговор, который стал вторым для мужчины за последние полгода, поскольку он уже отбывает 2-летнее наказание за незаконное хранение наркотиков, назначенное ему судом в ноябре прошлого года.