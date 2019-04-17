Обстрел Золотого-4: Повреждены дома местных жителей и переселенцев (Фото). Новости

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Обстрел Золотого-4: Повреждены дома местных жителей и переселенцев (Фото)

17.04.19 16:32dnews.dn.uaНовости

Фото: Facebook / Пролиска-Золотое

В результате артиллерийского обстрела города Золотое-4 (Попаснянский р-н, Луганская обл.) 14 апреля повреждения получили 7 домов местных жителей и семей переселенцев. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщается на странице в Facebook гуманитарной миссии «Пролиска-Золотое».

Так, по информации организации, пострадавшие дома расположены на улицах Студенческая, Нахимова и Широкая. Осколками от снарядов было повреждено остекление, кровля и стены домов, а также повреждения получили хозяйственные постройки и ограждение приусадебных участков.

Волонтеры предоставили пострадавшим семьям материалы для быстрых ремонтов, а также составили анкеты на участие в программе помощи.

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