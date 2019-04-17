Выборы президента Украины: Сколько переселенцев сменили место голосования (Инфографика). Новости

Разница между количеством избирателей – внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые изменили место голосования перед первым и вторым турами выборов президента Украины, не слишком существенна. Перед голосованием 31 марта в отделы ведения Государственного реестра избирателей (ГРИ) обратилось на 130 человек больше, чем перед голосованием 21 апреля. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщили в пресс-службе Общественного холдинга «Група впливу» («Группа влияния»).

Так, перед первым туром выборов президента Украины место голосования изменили 75 737 ВПЛ, перед вторым туром – 75 607.

При этом в организации отмечают, что ГРИ завершил прием заявлений от граждан Украины относительно изменения места голосования перед вторым туром выборов президента Украины. «Как отмечает глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Татьяна Слипачук, фактически с 7 по 15 апреля, своим правом временно изменить место голосования воспользовались 325 604 украинца. Наибольшее количество заявлений подано от жителей Донецкой и Луганской областей – 58 968 и 29 784 соответственно. Если сравнивать с этим процессом накануне голосования 31 марта, то сейчас количество граждан, которые воспользовались своим правом изменения, выросло на 9 879», – говорится в сообщении.

В организации предлагают ознакомиться с цифрами по изменению места голосования ВПЛ в разрезе регионов. За основу взяты данные ГРИ перед голосованием 31 марта 2019 года. Считались не все избиратели из Донецкой и Луганской областей, а только те избиратели, которые имеют избирательный адрес на временно неподконтрольных украинской власти территориях.

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«Один из наших выводов: в тех областях, где мало зарегистрированных ВПЛ, они активнее меняли место голосования перед голосованием 31 марта», – отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, если на первом туре выборов на процесс смены адреса голосования отводилось 85 дней (с 31 декабря по 25 марта), то на втором – всего 9 дней (с 7 по 15 апреля включительно). Поэтому в крупных городах (например, Киеве) столпотворения в отделах госреестра были предсказуемыми. Правда, чем дальше от столицы – тем проблем с очередями меньше. Например, в Славянске процесс смены адреса голосования проходил также без ажиотажа, а в Покровске отмечали большой наплыв избирателей.

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