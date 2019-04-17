Донетчина: Более 800 учащихся с неподконтрольного Донбасса примут участие в ВНО. Новости

В Донецкой области для участия во внешнем независимом оценивании (ВНО) зарегистрировались более 800 выпускников школ, проживающих на неподконтрольной украинским властям территории (НКТ). Об этом шла речь на образовательном форуме, состоявшемся в Краматорске, сообщает сегодня, 17 апреля, на своей странице в Facebook глава Донецкой областной военно- гражданской администрации Александр Куць.

«834 выпускника 11-х классов, проживающих на временно оккупированной территории, зарегистрировались на сдачу ВНО в Донецком региональном центре оценивания качества образования», – написал Куць.

Он отметил, что эти выпускники в течение нескольких лет обучались по программе дистанционного или экстернатного образования в школах, расположенных на контролируемой Украиной территории.

Наибольшее количество зарегистрированных на ВНО – жители Донецка и Макеевки, по 461 и 102 ученика соответственно.

Напомним, Министерство образования разработало календарный план проведения внешнего независимого оценивания в 2019 году.

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