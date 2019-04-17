Жители Луганщины собрали почти 46,5 млн грн для украинской армии. Новости

В Луганской области с января по март 2019 года жители уплатили почти 46,5 млн грн военного сбора. Об этом сегодня, 17 апреля сообщает пресс-служба Главного управления Государственной фискальной службы в Луганской области.

«За январь-март 2019 года поступления военного сбора составили 46 млн 484 тыс. грн. Это на 7,2 млн грн или на 18,3% больше показателя за 3 месяца 2018 года», – говорится в сообщении.

В ГФС напомнили, что военный сбор введен с августа 2014 года, его ставка составляет 1,5% от объекта налогообложения. Плательщиками военного сбора являются физические лица – резиденты и нерезиденты, получающие доходы в Украине. Ответственными за начисление военного сбора в бюджет являются работодатели, насчитывающие доходы в виде заработной платы в пользу налогоплательщика.

«На Луганщине налогоплательщики довольно ответственно относятся к начислению и уплате военного сбора, направленного на защиту государственного суверенитета, гарантий стабильности и укрепления экономической безопасности Украины», – добавили в фискальной службе.

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