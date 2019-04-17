Отказано в соцвыплатах 14 переселенцам: Комиссия в Бахмуте приняла решения. Новости

В Бахмуте (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) состоялось заседание комиссии по вопросам назначения (восстановления) социальных выплат переселенцам. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает пресс-служба Бахмутского городского совета.

«16.04.2019 в помещении административного здания Бахмутского городского совета состоялось заседание комиссии по вопросам назначения (восстановление) социальных выплат внутренне перемещенным лицам, проживающим на территории г. Бахмута», – отмечается в сообщении.

По информации горсовета, комиссия приняла решение назначить (восстановить) социальные выплаты 119 переселенцам, проживающим в Бахмуте.

Кроме того, принято решение отказать в назначении (возобновлении) и прекратить социальные выплаты 14 внутренне перемещенным лицам, которые живут на территории Бахмута.

Напомним, Кассационный административный суд Верховного суда признал незаконными два постановления Кабинета министров Украины, касающиеся проверки наличия ВПЛ по зарегистрированному месту пребывания для получения социальных выплат.