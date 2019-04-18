Пытался подкупить следователя: В Мариуполе будут судить главу подрядной организации. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) 51-летний руководитель подрядной организации предстанет перед судом за попытку предложить взятку в 900 долл. следователю полиции за непривлечение к уголовной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Как отмечается, в Октябрьский районный суд Мариуполя направлено обвинение в уголовном производстве по ч. 3 ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью.

В прокуратуре напомнили, что 5 февраля глава ООО, находясь в служебном кабинете следователя полиции, предложил взятку в 900 долл. за непривлечение к ответственности по уголовному делу о присвоении бюджетных средств возглавляемой злоумышленником подрядной организацией.

В тот же день мужчина был задержан, ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления.

Сейчас завершено расследование и правонарушитель предстанет перед судом. Согласно санкции статьи, ему может грозить лишение свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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