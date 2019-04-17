На Кировоградщине обсудили проблему трудоустройства переселенцев. Новости

Многие переселенцы, проживающие в Кировоградской области, отмечают, что в регионе ограничены возможности найти работу по специальности и с достойной заработной платой. Об этом рассказал юрист общественной организации «Десятое апреля» («Десяте квітня») Владимир Кудря во время круглого стола на тему «Реализация прав внутренне перемещенных лиц на социальную защиту, здравоохранение и права на труд в Кировоградской области», который состоялся в общественном офисе облгосадминистрации. Сегодня, 17 апреля, об этом сообщается на странице в Facebook «Помощь ВПЛ: Ценим многообразие» общественной организации «Пресс-клуб реформ».

В обсуждении участвовали представители государственных учреждений, нескольких общественных организаций переселенцев, юристы правозащитных организаций и отдельные внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

Как сообщил заместитель директора областного центра занятости Богдан Стоян, с марта 2014 году в центры занятости Кировоградской области обратилось 1 835 ВПЛ, статус зарегистрированного безработного получили 1 373 гражданина, трудоустроено 623 переселенца, 300 ВПЛ участвовали в общественных и других работах временного характера, 141 человек проходил профессиональное обучение.

По состоянию на 1 апреля 2019 года социальные услуги в базовых центрах занятости и филиалах областного центра занятости получали 54 безработных лица из числа ВПЛ.

По словам Стояна, вопрос поиска работы каждым ее искателем является индивидуальным. «У каждого свои требования к рабочему месту и размеру заработной платы. У каждого свои финансовые резервы, позволяющие (или нет) искать надлежащую для лица работу в течение определенного промежутка времени. Некоторые в поисках работы исключительно по специальности, соглашаются на временное трудоустройство, организуемое государственной службой занятости, некоторые согласны получить новую профессию, которая является востребованной на местном рынке труда. Можно уверенно сказать, что кроме 623 переселенцев, трудоустроенных на основании выданных центрами занятости направлений к работодателям, часть ВПЛ нашла себе работу, не регистрируясь в центрах занятости, а получая информацию о вакансиях в информационных ресурсах службы (интернет-страницы и страницы в социальной сети) и со стендов, размещенных в помещениях государственной службы занятости (со свободным доступом)», – рассказал он.

Богдан Стоян отметил, что работа на Кировоградщине есть – как для ВПЛ, так и для других категорий соискателей. «Так, в прошлом году в центрах занятости области присутствовала информация о 34 269 вакансий, по состоянию на 1 апреля 2019 было зарегистрировано 4 412 вакансий», – сообщил он.

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