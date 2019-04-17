В Лисичанске получателей соцпомощи проверяют инспекторы: Кого могут лишить выплат. Новости

В Лисичанске (Луганская обл.) социальные инспекторы проверяют получателей государственной социальной помощи и членов семьи относительно достоверности предоставленных сведений о доходах и имущественном состоянии. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает пресс-служба управления труда и социальной защиты населения (УТСЗН) Лисичанского городского совета.
Так, в I квартале 2019 года было осуществлено 367 проверок. «Выплата всех видов государственной соцпомощи требует действенного контроля за целевым использованием этих средств. Контроль за правильностью предоставления государственной соцпомощи и использования средств Государственного бюджета Украины осуществляет УТСЗН непосредственно и через государственных социальных инспекторов», – говорится в сообщении.
Как сообщается, в результате проведенных проверок установлено, что «не все граждане ответственно относятся к заполнению документов при оформлении соцпомощи и не предоставляют полную и достоверную информацию о своих доходах и имущественном положением». Выявлены факты сокрытия заявителями заработной платы, в том числе по гражданско-правовым договорам, стипендии, пребывания в трудовых отношениях, регистрации предпринимательской деятельности, наличия недвижимого имущества и транспортных средств, доходов от их продажи, и тому подобное.
«Получатели государственной помощи должны осознавать ответственность за достоверность информации, предоставленной для назначения государственной соцпомощи. Если в ходе проверки выявлено, что гражданин скрыл или сознательно подал недостоверные данные о доходах и имущественном положении, повлиявших на установление права на получение государственной соцпомощи или на ее размер, в результате чего была чрезмерно начисленная сумма, выплата прекращается», – отмечается в сообщении.
Кроме того, чрезмерно выплаченные средства подлежат возмещению. В случае отказа возврата средств в определенный срок, они взыскиваются в судебном порядке. С целью возмещения излишне выплаченных сумм государственной соцпомощи в I квартале 2019 года УТСЗН подано 12 исковых заявлений в суд.
В УТСЗН рекомендуют жителям города, при обращении за назначением того или иного вида государственной соцпомощи, «серьезно и ответственно отнеситесь к заполнению необходимых документов, внимательно заполнять заявление и декларацию о доходах и имущественном состоянии». «Если вы поняли, что ранее не указали те или иные доходы или имущество, обязательно сообщите об этом специалистам управления, что позволит избежать негативных последствий», – резюмировали в УТСЗН.
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