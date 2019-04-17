На Луганщине создадут национальный природный парк «Кременские леса». Новости

На Луганщине будет создан национальный природный парк (НПП) «Кременские леса». Правительство Украины сегодня, 17 апреля, поддержало соответствующий указ президента страны. Об этом рассказал министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, сообщает пресс-служба ведомства.

«Этот парк станет в украинской природоохранной истории ярким примером борьбы за свое существование», – отметил Семерак.

По его словам, созданный в 2009 году как НПП «Северско-Донецкий», позже он был ликвидирован. Высший административный суд признал незаконным указ о его ликвидации. Но на долгие 8 лет уникальные природные комплексы были лишены природоохранного статуса.

Как добавил Семерак, поддержка правительством Указа президента «О создании национального природного парка "Кременские леса"» – важный шаг к восстановлению справедливости.

«Кременские леса» является крупнейшим природным массивом лесов на востоке Украины. Он расположен вдоль главной водной артерии Донецкой и Луганской областей реки Северский Донец. Эта территория давно признана ценным центром сохранения северных лесных видов растений и животных и входит в состав объектов Изумрудной сети. Здесь сохранились объекты историко-археологического и культурного наследия Украины. И природоохранный статус поможет сохранить эту уникальную территорию на века», – рассказал министр.

Всего, в территорию НПП «Кременские леса» включены 7 269 га земель государственной собственности, из которых 3 121 га земель предоставляются парку в постоянное пользование.

В ведомстве отметили, что в Кременских лесах зарегистрировано 944 вида флоры сосудистых растений, 152 из которых являются редкими, реликтовыми и занесенными в Красную книгу Украины и международные «красные списки». Здесь встречается 160 видов птиц, в том числе краснокнижные – европейский тювик, могильник, курганник, змееяд, лунь степной, орлан-белохвост, журавль серый, филин.

Здесь растет сальвиния плавающая, адонис волжский, прострел луговой, боярышник украинский, василек донецкий, ирис низкий, тюльпан дубравный, дремлик болотный, кукушки Фукса, пыльцеголовник длиннолистный, любка двулистная и др. Кроме того, здесь обитает 24 вида краснокнижных млекопитающих, таких как: кутора малая, ночница водяная, вечерница рыжая, нетопырь лесной, кролик бурый, выдра речная, горностай, хорь степной, норка европейская.

«Сегодня Луганщина, как и Донетчина – регионы, которые переживают тяжелые времена частичной оккупации и, к сожалению, разрухи. Создание нового природоохранного объекта позволит трудоустроиться местным жителям. В штате НПП предусмотрено создание научного, природоохранного, эколого-образовательного и рекреационного подразделения», – подчеркнул министр.

Остап Семерак также рассказал, что вся территория нацпарка находится в пределах территории, подконтрольной Украине.

Он добавил, что Минприроды планирует не сбавлять взятый в 2019 году темп по расширению территорий природно-заповедного фонда Украины.