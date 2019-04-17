Министр обороны Украины прокомментировал возможное перемирие на Донбассе. Новости

В зоне боевых действий на Донбассе украинские военные имеют право открывать ответный огонь по противнику, если есть угроза жизни или потери территорий. Об этом, сегодня, 17 апреля, находясь с рабочей поездкой в воинских частях Львовского гарнизона, заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

«Командир, который находится на первой линии, принимает решение, какими средствами поражать противника, и когда. Ограничений никаких нет, если он видит, что противник ведет огонь из запрещенного вооружения, принимает решение, каким оружием, насколько по численности нужно уничтожить врага», – сказал он.

«О перспективах перемирия – очень хотелось бы верить, что они [Россия и "Л-ДНР"] будут выполнять обязательства. Эта позиция согласована и с террористическими группировками о введении перемирия, но до этого они всегда его нарушали. ВСУ будут соблюдать перемирие, но только тогда, когда противник это будет делать», – заявил Полторак.

Министр обороны Украины также сообщил, что в районе боевых действий на Донбассе сейчас есть определенное обострение и переход противника на новую стратегию действий.

Как сообщалось ранее, 10 апреля Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины сошлась во мнении о необходимости объявления пасхального перемирия, о котором должны объявить 18 апреля.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «112 Украина»

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