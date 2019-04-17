Требовала 10 тыс. грн: В Донецкой области попалась на взятке чиновница горсовета. Новости

В Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины из состава Объединенных сил, поцмали при получении взятки в 6 тыс. грн начальника отдела по вопросам труда и социально-трудовых отношений одного из городских советов области. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает пресс-центр СБУ.

Как установили оперативники спецслужбы, чиновница требовала от представителя коммерческой структуры 10 тыс. грн. За эту сумму злоумышленница обещала не привлекать предпринимателя к административной ответственности за нарушение законодательства в сфере охраны труда.

Правоохранители задержали чиновницу в служебном кабинете во время получения части денег в размере 6 тыс. грн.

«Решается вопрос о сообщение фигуранту дела о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (Получение взятки), и избрании меры пресечения», – сказано в сообщении.

Согласно санкции статьи, правонарушительнице может грозить лишение свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

Сейчас продолжается расследование.

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