«Твоя суперсила»: Как дети из интернатов находят себя. Новости

Фонд Рината Ахметова в рамках проекта «Твоя суперсила» продолжает цикл мотивационных встреч с подростками из интернатных учреждений Донецкой области. Проект стал масштабнее, а к команде амбассадоров Фонда – звездам телеканала «Украина» – присоединилась психолог, эксперт Фонда Рината Ахметова Надежда Кондратюк. На этой неделе они побывали в мариупольском детском доме смешанного типа «Центр опеки», сообщает пресс-служба Фонда.

«Ринат Ахметов – самый известный благотворитель Украины, для которого помощь детям всегда на первом месте. Проект "Твоя суперсила" в рамках программы "Ринат Ахметов – детям!" – это цикл мотивационных встреч с детьми, лишенными родительского тепла, а также ребятами с особыми потребностями. Благодаря этим встречам мальчики и девочки могут открыть в себе те способности и таланты, которые помогут во взрослой жизни», – рассказала Ирина Блажан, директор программ Фонда.

Проект «Твоя суперсила» стартовал в декабре прошлого года. На первых встречах с амбассадорами ребята из интернатных учреждений пытались понять, кем они хотят стать во взрослой жизни и что для этого нужно предпринять. В этом году они делают еще один важный шаг – определяют те ценности и приоритеты, которые помогут на жизненном пути.

«Оттого, что для вас будет важным в жизни, а что второстепенным, что вы выберете – возможность создавать или стремление разрушать, отдавать или потреблять, какие качества в себе воспитаете – будет зависеть, чем вы наполните и этот мир, и свою жизнь. Да, именно так, не мир и люди вокруг наполнят чем-то и как-то, построят вашу жизнь, а вы ее будете наполнять смыслом, светом, добром», – обратился к воспитанникам интерната Андрей Дебрин, актер и амбассадор Фонда.

Вместе с Андреем Дебриным и Надеждой Кондратюк ребята определили наиболее важные, по их мнению, ценности. Это любовь, семья, здоровье, доверие и добро.

«Без добра невозможно быть человеком», – пояснили участники мотивационной встречи.

Два часа откровенного общения с Андреем Дебриным и Надеждой Кондратюк пролетели незаметно. Завершилась встреча совместной фотосессией.

«С вами еще неоднократно будут встречаться амбассадоры Фонда Рината Ахметова. Мы надеемся, что знания, которыми они поделились, вы будете применять в жизни и сможете стать успешными», – сказала на прощание Ирина Блажан, директор программ Фонда Рината Ахметова.

Фото: пресс-служба Фонда Рината Ахметова