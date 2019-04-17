Спасатели продолжают подвозить воду в Донецкой области (Фото). Новости

В Донецкой области без воды продолжают находиться частные домовладения ряда населенных пунктов. Спасатели Донетчины осуществляют подвоз воды населению. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает пресс-служба ГСЧС в Донецкой области.

«В результате отключения от электроснабжения 2 насосной станции Константиновского района, а также из-за остановки работы насосной станции № 1 Южно-Донбасского водопровода (НДС-1), без водоснабжения остались 13 населенных пунктов частного сектора Константиновского района (из них 1 частично), 3 населенных пункта ВЦА Торецка (из них 2 частично), а также населения Волновахи, Волновахского района и Угледара», – говорится в сообщении.

Спасатели уточнили, что в течение вчера, 16 апреля, представители Главного управления осуществили подвоз 44,6 куб. м питьевой воды и 21,4 куб. м – технической. От Главного управления привлекалось 13 человек личного состава и 5 единиц техники.