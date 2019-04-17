Переселенцы начали возвращаться на неподконтрольную часть Донбасса: Юрист назвал причины. Новости

Внутренне перемещенные лица начали возвращаться на Донбасс из-за того, что не могут устроиться на новых местах жительства на подконтрольной Украине территории. Также переселенцам трудно отстоять свое право на пенсию и другие выплаты. Об этом сказал юрист ОО «Донбасс SOS» Артем Фоменко, пишет «Обозреватель».

По его словам, 65% среди тех, кто возвращается – пенсионеры.

«В неформальных беседах эти люди объясняют, что проблема с жильем – наиболее распространенная, потому что когда украинцы вынужденно покидают место своего проживания, то не всегда у них есть близкие и друзья, которые готовы приютить их. Есть еще одна причина. С 2018 года было массовое прекращение выплаты пенсий гражданам, которые вообще не выезжали на оккупированные территории. Сейчас, отстояв и восстановив право на получение пенсий в судебном порядке, сталкиваемся с тем, что решение суда не выполняются, а у переселенцев опускаются руки», – рассказал юрист.

Чтобы гражданам с временно неподконтрольных территорий «влиться в местные общины, куда они переехали, нужны законодательные изменения в стране, объяснил Фоменко. Например, надо урегулировать вопрос, чтобы внутренне перемещенные граждане имели право голоса на местных выборах, добавил он. «Это бы существенно влияло на местных депутатов, потому как среди некоторых из них есть те, кто откровенно говорит, что "эти люди – не их электорат" и не хотят им помогать», – сказал юрист.