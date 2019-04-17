Жителю Мариуполя грозит пожизненное за убийство бывшей жены и ее сожителя. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) за убийство бывшей жены и ее нового избранника мужчине грозит пожизненное лишение свободы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Мариупольской местной прокуратурой № 2 направлено в Ильичевский районный суд г. Мариуполя обвинительный акт по п. 1 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух лиц) УК Украины относительно 29-летнего правонарушителя, который в состоянии алкогольного опьянения убил мужчину и свою бывшую жену», – говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что 14 ноября 2018 года ранее судимый за разбойное нападение мариупольчанин, находясь по месту жительства бывшей жены в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности нанес ей и своему знакомому, который находился рядом с женщиной в качестве ее нового избранника, по несколько ударов ножом в область туловища.

От полученных колото-резаных ранений потерпевший скончался на месте, а экс-супруга ревнивца – в карете скорой помощи. У женщины осталось четверо детей в возрасте от двух с половиной до десяти лет, младший из которых является общим ребенком супругов.

В настоящее время досудебное расследование завершено. За совершение указанного преступления обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.