За 5 лет войны на Донбассе пострадали более 700 учебных заведений, – ОБСЕ. Новости

На Донбассе за последние 5 лет вооруженного конфликта пострадали более 700 учебных заведений. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает пресс-служба Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на своей странице в Facebook.

«Ни один звук не нарушает тишину заброшенной школы в Никишино (Шахтерский р-н, временно неподконтрольная украинской власти территория, – ред.), небольшом городке в Донецкой области. Ее классные комнаты пусты, на спортивной площадке никого нет, а бывшие ученики разбросаны кто где, не имея возможности продолжить обучение после того, как их школа была разрушена во время интенсивных боевых действий в 2015 году», – говорится в сообщении.

В Миссии опубликовали фото этой школы:

«За последние пять лет конфликта на востоке Украины пострадали более 700 других учебных заведений, потому дети в Никишино – лишь крупица из большого количества детей, чьи мечты были уничтожены», – подытожили в СММ ОБСЕ.

Напомним, по данным ООН, конфликт на Донбассе продолжает угрожать физическому и психологическому состоянию детей, особенно тех, кто проживает вдоль линии разграничения, где активные боевые действия являются наиболее интенсивными, а учебные заведения находятся под угрозой.

По данным ЮНИСЕФ, на Донбассе примерно 500 тыс. детей, которые живут в зоне конфликта на Донбассе, требуют безотлагательной защиты и гуманитарной помощи, в том числе доступа к чистой питьевой воде, безопасной среды для обучения, качественного здравоохранения и психосоциальной поддержки.

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