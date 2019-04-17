Чуть не откусил палец полицейскому: Жителя Дружковки отправили под домашний арест. Новости

Жителя Дружковки (Донецкая обл.) суд отправил под круглосуточный домашний арест за то, что он чуть не откусил палец полицейскому. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Так, 12 апреля 25-летний мужчина, который уже имел проблемы с законом, будучи судимым за хулиганство, кражи, грабеж и мошенничество, пришел в дом бывшей жены, где поссорился с матерью. «Утверждая, что именно теща виновата в его разводе с женой, нетрезвый мужчина стал хватать женщину за одежду и наносить хаотичные удары по телу, а когда на помощь матери выбежала и сама экс-возлюбленная, нападающий аналогичным образом набросился и на нее. Ответом на агрессию дебошира стал вызов полиции, однако, визит полицейских его не испугал, и во время принудительного препровождения его в полицейский автомобиль злоумышленник укусил одного из инспекторов за первый палец кисти левой руки», – говорится в сообщении.

Пострадавший был доставлен в хирургическое отделение, где его срочно прооперировали. «Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, 43-летнему патрульному нанесена укушенная рана пальца с травматической ампутацией ногтевой фаланги, что относится к телесным повреждениям средней степени тяжести», – рассказали в прокуратуре.

По ходатайству Дружковского отдела Краматорской местной прокуратуры Дружковский городской суд избрал меру пресечения этому мужчине. Он подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 345 УК Украины, то есть насилие в отношении работника правоохранительного органа.

Отмечается, что на время досудебного расследования подозреваемый будет находиться под круглосуточным домашним арестом.