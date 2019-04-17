Штаб и казармы: Где в Донецке расположились российские военные. Новости

На территории неподконтрольного украинской власти Донецка с 2014 года были и находятся в настоящее время российские военные под вымышленными именами. Об этом сегодня, 16 апреля, на своей странице в Facebook рассказала бывшая дончанка Марина Брагина.

«Неделю назад в последний раз покинула родной и одновременно чужой город. Необходимости возвращаться в Донецк уже нет. И этот факт дает давно необходимую свободу. Дала себе слово, что поделюсь всей информацией, собранной за 5 лет войны. Возможно, это поможет нам с вами заранее стать мудрее», – пишет экс-дончанка.

По ее информации, российские военные на территории Донецка разместились в штабе, который организовали в здании Восточной региональной таможни. «Военные РФ находятся под вымышленными именами, не имеют на форме знаков отличий и флага. Размещается главный штаб в здании Донбасской региональной таможни, пер.Николенко, 9 и на территории, прилегающей к гаражам ВГСЧ. Территория ограждена забором, колючей проволокой, усиленная охрана, два блокпоста при въезде и по периметру. На единственной 5-этажке размещался снайпер. На небольшом футбольном поле, за зданием гаражей ВГСЧ, постоянно находятся КАМАЗы спецсвязи (сейчас их три, в январе их было пять). Всегда развернута антенна, и провода тянутся в здание штаба. Иногда машины уезжают с места дислокации. Связь в этом месте глушится постоянно, можно сказать, что связи нет», – рассказала Марина Брагина.

Она напомнила, что 24 марта 2017 года в 8.50 в последний этаж здания штаба было попадание, предположительно из РПГ. «Этот случай наделал много шума, была усилена охрана, проверяли паспорта, суетились. Наблюдала лично», – уточнил бывшая дончанка.

«Каждое утро (8-9 часов) военные выходят из здания штаба в полном обвесе и грузятся в военные КАМАЗы и выезжают, поворачивая по ул.Артема либо налево, значит, в Старобешево, на полигон, либо направо, значит, в Авдеевку, на войну. Вечером, часов в 16.00 они же возвращаются назад. Предположительно, сдают оружие в штаб и вольным шагом направляются в казармы. Казармы располагаются за зданием Донецкого апелляционного хозяйственного суда (ул.Артема, 157)», – пишет экс-дончанка.



По ее словам, во времена военного обострения (наблюдала зимой 2017 года) с территории штаба выезжал тентовый длинномер в темное время суток и направлялся в сторону, где велись бои. Через несколько часов возвращался в гаражи штаба. «Военные лица имеют отличительные особенности: говор – "московский", трудно спутать; абсолютно не ориентируются в расположении улиц, магазинов, гостиниц. Предположительно имеют ограничительные инструкции при перемещении по Донецку. Российское руководство штаба размещается в гостинице "Виктория" пр.Мира. Въезд в гостиницу охраняют военные, стоит блокпост на въезде, связь в окрестностях гостиницы глушится», – рассказала Марина Брагина.