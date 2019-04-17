Обострение в зоне ООС происходит за считанные часы: Наев рассказал об угрозах со стороны военных РФ. Новости

В зоне Операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе со стороны противника конфликт полностью контролируется российским руководством, которое при необходимости в любой момент дает команду и за считанные часы происходит обострение. Об этом рассказал генерал-лейтенант, командующий ООС Сергей Наев.

Он пояснил такую ситуацию желанием повышения градуса напряжения на востоке нашей страны, чтобы Кремль имел возможность влиять на политику. «Опасность обусловлена ​​также постоянным присутствием вдоль государственной границы, в частности, на территории района ООС, сил российской армии, которая наращивают боеготовность. Увеличивается количество обновленной, модернизированной и даже новейшей техники. Постоянно проводятся тренировки – авиации и комплексов дальнего огневого поражения, в частности новейших ракетных комплексов, которые сейчас поступают частям русской армии. То есть, в любой момент может произойти обострение, вплоть до локальных наступательных действий по всей линии соприкосновения ...», – считает Наев.

При этом он отметил, что за годы АТО и первый год ООС качественно изменились украинские военнослужащие, вооружения и военная техника ВСУ. «Украинская армия 2019 года – это совсем не та армия, которую мы имели пять лет назад. Постоянно совершенствуемся, ведь и противник часто меняет тактику и стратегию. Есть достаточно сил, чтобы адекватно реагировать на все попытки агрессора изменить ситуацию не только в военном плане, но и в широком спектре гибридных вызовов», – уточнил командующий.