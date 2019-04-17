Обострение в зоне ООС происходит за считанные часы: Наев рассказал об угрозах со стороны военных РФ. Новости

В зоне Операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе со стороны противника конфликт полностью контролируется российским руководством, которое при необходимости в любой момент дает команду и за считанные часы происходит обострение. Об этом рассказал генерал-лейтенант, командующий ООС Сергей Наев.
Он пояснил такую ситуацию желанием повышения градуса напряжения на востоке нашей страны, чтобы Кремль имел возможность влиять на политику. «Опасность обусловлена также постоянным присутствием вдоль государственной границы, в частности, на территории района ООС, сил российской армии, которая наращивают боеготовность. Увеличивается количество обновленной, модернизированной и даже новейшей техники. Постоянно проводятся тренировки – авиации и комплексов дальнего огневого поражения, в частности новейших ракетных комплексов, которые сейчас поступают частям русской армии. То есть, в любой момент может произойти обострение, вплоть до локальных наступательных действий по всей линии соприкосновения ...», – считает Наев.
При этом он отметил, что за годы АТО и первый год ООС качественно изменились украинские военнослужащие, вооружения и военная техника ВСУ. «Украинская армия 2019 года – это совсем не та армия, которую мы имели пять лет назад. Постоянно совершенствуемся, ведь и противник часто меняет тактику и стратегию. Есть достаточно сил, чтобы адекватно реагировать на все попытки агрессора изменить ситуацию не только в военном плане, но и в широком спектре гибридных вызовов», – уточнил командующий.
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