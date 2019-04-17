На Луганщине работодателям продлевают срок компенсации расходов на оплату труда переселенцев. Новости

В Луганской области компенсация расходов на оплату труда переселенцев является эффективным механизмом мотивации работодателей для трудоустройства внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Такое мнение выразила заместитель председателя Луганской областной государственной администрации Ольга Лишик, сегодня, 17 апреля, передает пресс-служба ЛугОГА.

Так, состоялось очередное заседание Координационного комитета содействия занятости населения Луганской области, где рассматривалась возможность продления срока компенсации работодателям затрат на оплату труда ВПЛ.

В соответствии со ст. 24-1 Закона Украины «О занятости населения» за счет средств фонда социального страхования на случай безработицы служба занятости компенсирует работодателям затраты на оплату труда сроком на полгода. Комитет содействия занятости населения имеет исключительные полномочия продлении срока этой компенсации до 1 года.

«Члены комитета, которые являются уполномоченными представителями областных профсоюзов, работодателей и власти, единогласно поддержали предложение Луганской областной службы занятости и продлили до 1 года компенсацию ООО "УКР-ВЕРЕСК" и ФЛП Богомазова М. М. расходов на оплату труда работников, которые являются ВПЛ», – говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, Ольга Лишик выразила надежду на то, что количество заинтересованных работодателей будет расти.

Читайте также: