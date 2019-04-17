Доступные лекарства: В Украине более 8 млн человек воспользовались программой. Новости

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) действующая в Украине правительственная программа «Доступные лекарства» улучшила доступ украинцев к лечению, а также позволила снизить цены на препараты. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает пресс-служба Министерства охраны здоровья Украины.

«Согласно отчету ВОЗ, программа "Доступные лекарства" положительно повлияла на доступ украинцев к эффективным препаратам, а также на цену лекарств, которые входят в программу. Во всех категориях (кроме бронхиальной астмы) цены снизились после начала действия программы. В некоторых категориях лекарств снижение цены произошло на 30-40%», – сказано в сообщении.

Как отметили в МОЗ, уже более 8 млн человек воспользовались программой. А это – половина людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа и бронхиальной астмой. Для многих пациентов программа является единственной возможностью получить необходимое лечение.

Сейчас, благодаря программе, пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа и бронхиальной астмой могут получить лекарства бесплатно или с незначительной доплатой. В реестре лекарств – 258 препаратов. 64 из них пациенты смогут получать абсолютно бесплатно. Программа работает с апреля 2017 года.

Также, в Минздраве напомнили, что с 1 апреля 2019 года пациенты, которые пользуются правительственной программой «Доступные лекарства», начали получать препараты от сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и бронхиальной астмы по электронным рецептам. Такие рецепты можно получить только у семейного врача, терапевта или педиатра, с которым у пациента подписана декларация.

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