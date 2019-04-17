Новая украинская школа: В Краматорске показали «Открытое образовательное пространство». Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) на базе общеобразовательной школы № 8 прошел образовательный форум «Открытое образовательное пространство – новое общество».

Главной целью форума была презентация системного взгляда на эффективные шаги реформирования образования региона в контексте реализации Концепции «Новая украинская школа»: опыт, видение перспективы.

По словам председателя Донецкой облгосадминистрации Александра Куця, который приехал на мероприятие, задача общества и власти – поддержка развития отрасли образования. «Дети – это наше будущее. Именно вы, учителя, вкладывая в них свою душу, воспитывая их, создаете прочный фундамент нашего будущего», – сказал Куць.

В рамках программы форума была представлена ​​интерактивная выставка «Универсальный дизайн образовательной среды» по векторам: «Цифровой дизайн», «Проекты STEM-образования», «Новая образовательная среда начальной школы», «Психологический Hand Made», где каждый желающий мог приобщиться к хендмейду, который провели практикующие психологи области.

Таким образом форум стал еще одной коммуникативной площадкой, объединяющей учебные заведения, бизнес и гражданское общество для успешного внедрения реформы образовательной системы, в том числе и заинтересованности участников учебно-воспитательного процесса в активной развитии Новой украинской школы и формировании качественного образовательного пространства в Украине.

Источник: сайт города Краматорска