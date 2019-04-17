В Красном Кресте рассказали о помощи жителям Луганщины. Новости

В Луганской области Красный Крест за период 2014-2018 годов предоставил людям, пострадавшим от вооруженного конфликта, и местному населению гуманитарной помощи на общую сумму более 78 млн грн. Об этом сообщила руководитель Луганской областной организации Общества Красного Креста Украины (ОККУ) Ольга Кудаева, сегодня, 17 апреля, передает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.
По ее словам, люди получили продукты питания, одежду, обувь, предметы быта, средства гигиены, медикаменты, строительные материалы.
Кроме того, как рассказала Ольга Кудаева, ОККУ постоянно проводит просветительские мероприятия среди населения области по оказанию первой помощи, противоминной безопасности и разъяснения международного гуманитарного права.
«Благотворительная организация также продолжает поддерживать наиболее уязвимые слои населения, предоставляя услуги социально-бытового и гигиенического характера, медицинскую и психосоциальную помощь. ОККУ реализует на территории Луганщины ряд проектов, направленных на гуманитарную поддержку населения (предоставление продуктовых, фармацевтических ваучеров и другой гуманитарной помощи) и развитие домохозяйств», – отмечается в сообщении.
Кроме того, областная организация помогает разыскивать людей, которые остались на временно неподконтрольных украинской власти территориях Донбасса, и восстанавливать утраченные в результате военных действий связи между родными.
Как отметила Ольга Кудаева, стратегическими целями Общества Красного Креста Украины, а соответственно, и областной организации, является укрепление кадрового потенциала и волонтерского движения, подготовка и реагирование на чрезвычайные ситуации, обучение населения приемам оказания первой помощи и тому подобное.
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