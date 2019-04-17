Около 20 квадратных километров: Наев рассказал, насколько ВСУ продвинулись в зоне ООС. Новости

За период проведения Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе ВСУ улучшили свое тактическое положение на ряде участков. Об этом рассказал командующий ООС, генерал-лейтенант Сергей Наев, пишет «ВВС.com».

«За период ООС действительно был взят под контроль ряд территорий и улучшилось тактическое положение на определенных участках. В том числе и под Горловкой, где восстановили контроль над населенными пунктами Южное (прежнее название – Ленинское) и Шумы. Всего за время ООС в некоторых местах удалось улучшить тактическое положение на глубину от двух до пяти километров, а общая площадь территории, вернули под контроль украинской власти, – около 20 квадратных километров», – уточнил Наев.

Он пояснил, что таким образом украинская армия восстанавливает ситуацию в соответствии с Минскими договоренностями. «То есть, Объединенные силы не пересекают линию, установленную соглашениями. А также мы создаем возможность для восстановления инфраструктуры и безопасных условий для гражданских», – добавил Наев.

По его словам, противник делает аналогичные попытки, но это ему ни разу не удалось. «Помним, как у Желобка на Луганщине в День государственного флага была атака на позиции 24-го батальона. Она не удалась. (Речь о бое 23 августа 2018 года, когда погибли четыре бойца штурмового батальона "Айдар", еще семеро были ранены. В штабе ООС тогда сообщали, что потери противника были еще больше. В "ЛНР", напротив, утверждали о попытках ВСУ атаковать и их потери, – ред.). Есть и более мелкие попытки – вывод диверсионно-разведывательных групп (ДРГ), пытающихся захватить наши передовые позиции. Это случается почти каждый день, но каждый раз безуспешно», – рассказал Сергей Наев.

Из самых активных мест, где действуют ДРГ противника, Наев выделил Мариупольское направление, Донецкое, со стороны Спартака, есть попытки и на Авдеевский промзоне, в Попасной, а также у Крымского Луганской области.