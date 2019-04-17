Грубое нарушение прав: Мониторы омбудсмена в очередной раз фиксируют нарушения по выплате пенсий переселенцам. Новости

Мониторами уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в очередной раз установлены системные нарушения права внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) на получение пенсий за текущий и прошлый период, что связано с отсутствием соответствующего механизма, который до сих пор не утвержден Кабинетом министров Украины (КМУ). Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает пресс-служба омбудсмена.

Так, сотрудники департамента мониторинга равных прав и свобод секретариата уполномоченного ВРУ по правам человека совершили визит в Киево-Святошинское объединенное управление Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Киевской области.

Как сообщается, на момент проверки на учете в Киево-Святошинском объединенном управлении ПФУ Киевской области находится 4 532 пенсионеров из числа ВПЛ, из них 667 (15%) – не получают пенсионные выплаты, которые по разным причинам были приостановлены, 1 362 (30%) ВПЛ не выплачена пенсия за прошлый период.

Также выявлено невыполнение территориальным Пенсионным фондом решений судов, принятых в пользу ВПЛ по пенсионным выплатам. «Руководство Главного управления ПФУ в г. Киеве объясняет причины выявленных нарушений несовершенством норм постановления КМУ от 08.06.2016 № 365*, а также отсутствием отдельного порядка выплаты сумм социальных выплат, которые не выплачены за прошедший период и учитываются в органе, осуществляющем социальные выплаты», – говорится в сообщении.

При этом, как отмечают в пресс-службе омбудсмена, в начале апреля 2019 года уполномоченным уже было направлено представление премьер-министру Украины относительно необходимости урегулирования данного вопроса. «Уполномоченный считает такую ​​ситуацию грубым нарушением прав человека на пенсионное обеспечение», – резюмируется в сообщении.

Напомним, что в Украине действующая система назначения и контроля за социальными выплатами и выплатами пенсии для ВПЛ, в частности, Постановление Кабинета министров № 365 и внесение изменений в Постановление № 637, которые ввели более двух лет назад, частично не соответствует законодательству и Конституции. А Постановлением № 335 Кабмин фактически «заморозил» долги по пенсиям сотням тысячам переселенцев и жителям неподконтрольной Украине территорий Донбасса.

Как сообщалось ранее, за прошлый 2018 год в офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека поступило 905 сообщений о нарушении прав ВПЛ и жителей временно неподконтрольных украинской власти территорий, из которых более 60% касались прекращения пенсионных выплат и других видов денежной помощи.

* Постановлением КМУ от 08.06.2016 № 365 «Порядок назначения (восстановление) социальных выплат внутренне перемещенным лицам» определяется процесс назначения выплат, а также требования проверки переселенцев по месту регистрации как ВПЛ. На основании таких проверок переселенцев лишают выплат, прежде всего, пенсий. Также предусмотрена дополнительная проверка переселенца при наличии информации о его возвращении на временно неподконтрольную Украине территорию, или его выезда за границу, или получения соответствующей информации от МВД, СБУ, Госпогранслужбы, Национальной полиции, ГМС, других органов исполнительной власти и пр.

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