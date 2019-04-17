Стало известно, что Куць обсудил с советником посла США. Новости

Соединенные Штаты Америки поддерживают и продолжат поддерживать Украину. В этом заверил старший советник Чрезвычайного и Полномочного посла США Джозеф Пеннигтон во время встречи в Донецкой областной государственной администрации. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает председатель Донецкой облгосадминистрации Александр Куць на своей странице в Facebook.

«Обсудили с господином Пеннигтоном реализацию реформ медицины и децентрализации, вопросы развития местных общин, приближение администативного услуг к населению. За пять лет несмотря на войну и оккупацию части области, Донецкая область существенно продвинулась в вопросах развития и обновления инфраструктуры; успешно реализуется программа поддержки малого и среднего бизнеса; внедряются общегосударственные реформы – в частности, образования и медицины», – написал Куць.

По его словам, в ближайшее время усилия власти хотели бы сосредоточить на улучшении транспортного сообщения – ремонте и строительстве дорог, развитии железнодорожного и авиатранспорта. «Важнейшая наша задача – инвестиция в человеческий капитал. Проблема депопуляции является едва ли не самой критичной для Донецкой области и имеет долгосрочное влияние на развитие региона. Во время встречи договорились координировать усилия международных организаций, органов местного самоуправления, областной и государственной власти для эффективного внедрения реформ и программ. Поблагодарил международные организации, в частности USAID и Соединенным Штатам Америки за действенную и последовательную поддержку Украины», – отметил Куць.