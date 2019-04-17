Пик террора: В «ДНР» сажают «на подвал» чиновников без пояснений. Новости

В неподконтрольном украинской власти Донецке в настоящее время происходит «пик террора» по отношению к чиновникам высшего и среднего звена. Об этом сегодня, 16 апреля, на своей странице в Facebook рассказала бывшая дончанка Марина Брагина.

«Сейчас пик террора по отношению к чиновникам высшего и среднего звена. Аресты идут постоянно. Министры, замминистры, начальники управлений, нотариусы, работники БТИ, целые отделы различных ведомств – арестовывают всех. Тактика одна – без объяснений, без предписаний, без оповещения родных, без адвокатов, вынося всю технику, все телефоны – людей закрывают, держат год-два, без объяснений выпускают (если повезет). После освобождения люди ничего не рассказывают, молчат. После "отсидки" даже предлагают вернуться на раннее занимаемые должности, в основном, отказываются, работают либо грузчиками, либо таксистами», – пишет бывшая дончанка.

Она поясняет, что для любого даже самого малого и «тихого» бизнеса полный беспредел со стороны всех проверяющих органов: санстанция, пожарные, налоговая, электросети, газовое хозяйство. Все проверки в одно время, штрафы выписываются в десятки тысяч рублей. Этот процесс идет повсеместно», – уточняет Брагина.