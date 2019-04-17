Синоптики прогнозируют штормовое предупреждение на Донетчине. Новости

В Донецкой области синоптики прогнозируют штормовое предупреждение. Об этом сегодня, 17 апреля, со ссылкой на данные Донецкого регионального центра по гидрометеорологии, сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Так, согласно данным, ночью 18 апреля на территории Донецкой области ожидаются сильные заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0-5° мороза. Они также сохранятся и утром 18 апреля.

Ожидается также усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с, которое сохранится утром 18 апреля.

Днем температура ожидается от 7 до 12 градусов.

На 19-20 апреля предусматривают переменную облачность, без осадков.

19 апреля ночью местами на поверхности почвы заморозки 0-3°С. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем ​​на юге области – 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью от 1 до 6 градусов тепла, днем ​​– 7-12.

20 апреля ветер будет северо-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью от 2 до 7 градусов, днем ​​- 9-14°С.

На 21-22 апреля синоптики прогнозируют переменную облачность. Осадков не предвидится. Ветер северо-восточный, восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью – 2-7°С, днем ​​21 апреля – 9-14°С, а 22 апреля – от 11 до 16°С.

Ранее сообщалось, что на территории Донецкой области 18 и 19 апреля ожидаются сильные заморозки.

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