Синоптики прогнозируют штормовое предупреждение на Донетчине. Новости

В Донецкой области синоптики прогнозируют штормовое предупреждение. Об этом сегодня, 17 апреля, со ссылкой на данные Донецкого регионального центра по гидрометеорологии, сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.
Так, согласно данным, ночью 18 апреля на территории Донецкой области ожидаются сильные заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0-5° мороза. Они также сохранятся и утром 18 апреля.
Ожидается также усиление северо-восточного ветра до 15-20 м/с, которое сохранится утром 18 апреля.
Днем температура ожидается от 7 до 12 градусов.
На 19-20 апреля предусматривают переменную облачность, без осадков.
19 апреля ночью местами на поверхности почвы заморозки 0-3°С. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, днем на юге области – 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью от 1 до 6 градусов тепла, днем – 7-12.
20 апреля ветер будет северо-восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью от 2 до 7 градусов, днем - 9-14°С.
На 21-22 апреля синоптики прогнозируют переменную облачность. Осадков не предвидится. Ветер северо-восточный, восточный, 9-14 м/с. Температура воздуха ночью – 2-7°С, днем 21 апреля – 9-14°С, а 22 апреля – от 11 до 16°С.
Ранее сообщалось, что на территории Донецкой области 18 и 19 апреля ожидаются сильные заморозки.
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