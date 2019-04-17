Спортсменка из Мариуполя завоевала золото на Кубке мира по кикбоксингу. Новости

Именитая спортсменка из Мариуполя (Донецкая обл.) Ульяна Мищенко завоевала золотую медаль на Кубке мира по кикбоксингу WAKO, который проходил в Инсбруке (Австрия). Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Отмечается, что в соревнованиях принимали участие около 2 тыс. спортсменов из 38 стран. Мариупольчанка одержала победу в разделе К-1, в весовой категории до 65 кг.

«Мы очень старались и добились того, к чему стремились не один год. Золото на Кубке мира – для нас значимый результат. Не останавливаемся на достигнутом, работаем дальше», – прокомментировал тренер спортсменки Руслан Осипов.

В пресс-службе подчеркнули, что Украина заняла 9 общекомандное место из 38 стран-участников.