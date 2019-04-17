В Мариуполе от укусов клещей пострадали дети. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) зарегистрированы новые случаи укусов клещей. Среди пострадавших – ребенок. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщила энтомолог паразитологической лаборатории Мариупольского городского филиала ДК «ДОЛЦ МОЗ Украины» Людмила Доценко.

«За прошедшую неделю есть новые случаи укусов клещей. Так, была укушена женщина из Центрального района, когда работала в огороде. Еще один укус зарегистрирован у пятилетнего ребенка, который отдыхал у родственников в Асланово. В итоге с начала года у нас 3 случая укусов клещей – два местных и один привозной. Двоих из паукообразных лаборатория особо опасных инфекций исследовала – они не заразны. Третий клещ был удален хирургами, в лабораторию к специалистам не доставлялся», – сказала она.

Медик добавила, что в Мариуполе встречаются инфицированные клещи – в них находят боррилии Лайм-боррелиоза, которые содержатся в слюнных железах паразитов. «При укусе клещ выделяет мембрану, чтобы обезболить – она содержит анестезирующие вещества. Таким образом, через слюну, которой он вспрыскивает рану, может попасть инфекция. Встречается и клещевой энцефалит, но чаще всего этот вирус распространен в степной зоне и других регионах Украины», – рассказала Людмила Доценко.

С наступлением весны первыми жертвами клещей в Мариуполе стали животные. Ранее пострадал ребенок 6 лет, проживающий в Талаковке.

В целом, эксперты по инфекционным болезням прогнозируют распространение заболеваний в Европе, переносчиками которых являются насекомые и, в частности, клещи. Причиной является изменения в климате – теплая зима, более продолжительный период вегетации, а также раннее жаркое лето могут способствовать увеличению популяции клещей.

Как сообщалось ранее, в Донецкой области ранняя весна приблизила сезон клещей. Их укус может навредить здоровью и даже лишить жизни.

Источник: MRPL.city

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