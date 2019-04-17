Бывшего милиционера из Константиновки, поддержавшего «ДНР», осудили к 8 годам заключения. Новости

В Донецкой области бывшего майора, перешедшего на сторону «ДНР», который в 2014 году штурмовал отделение милиции вместе с вооруженными членами незаконных вооруженных формирований (НВФ) «ДНР», заочно приговорили к 8 годам за решеткой. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Арбитражный суд признал основательными и безоговорочными доказательства, предоставленные прокуратурой Донецкой области как стороной обвинения, и вынес обвинительный приговор по делу бывшего сотрудника сектора участковых инспекторов милиции Константиновского городского отдела Главного управления МВД Украины.

«В ходе специального судебного производства установлено, что в апреле 2014 года 37-летний старший участковый инспектор, действуя умышленно с целью укрепления незаконной власти "ДНР", которая захватила на тот момент Константиновку, стал участником ее так называемого силового блока и принимал непосредственное участие в вооруженном захвате органа государственной власти – административного здания Константиновского городского отдела милиции», – говорится в сообщении.

В дальнейшем злоумышленник осуществлял контрольно-пропускной режим на входе в указанном здании, посещал также захваченное членами НВФ здание исполнительного комитета Константиновского городского совета и, находясь в камуфляжной одежде с оружием в руках, просил оказать поддержку незаконной деятельности «ДНР» президента Российской Федерации Путина в соответствующем видео-обращении, распространенном в сети интернет.

С учетом изложенного, суд пришел к выводу о полной доказанности вины экс-милиционера в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) УК Украины. «И, поскольку предатель на допросы к следователю и в судебных заседаниях не появлялся, а фактически находится на временно оккупированной территории Донецкой области, он осужден заочно – до 8 лет лишения свободы», – подытожили в прокуратуре.