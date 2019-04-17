Медицинская реформа в Украине: Какие электронные услуги работают уже сегодня. Новости

Электронная система здравоохранения eHealth, которая еще 2 года назад казалась в Украине невозможной, сегодня успешно работает. Пациенты уже чувствуют эти изменения и с удовольствием используют предоставленные им новые возможности. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщила на своей странице в Facebook и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

Так, по ее словам, сегодня в Украине уже работают такие электронные услуги:

Декларации с семейными врачами заключают через электронную систему здравоохранения. 27,3 млн украинцев выбрали своих врачей и подписали электронные декларации. Это стало возможным благодаря электронной системе здравоохранения – eHealth. Также к ней присоединились 1 879 медицинских учреждений и более 24,5 тысячи врачей. «Еще год назад никто не верил, что медработники, которые никогда не пользовались компьютером, смогут работать с электронной системой. Но сегодня тысячи врачей спокойно вносят данные в электронную систему. А весь документооборот медучреждений с НСЗУ происходит электронно», – написала Супрун. Запись к врачу онлайн. Все больше медучреждений предлагают записаться на прием онлайн, а не ждать под кабинетом в очереди. Электронные рецепты. По программе «Доступные лекарства» теперь выписывают электронные рецепты. Никаких бумажек, которые могут плохо читаться. Свои лекарства можно получить современным способом – по электронному рецепту. К тому же, в любой аптеке по всей стране, заключившей договор с НСЗУ. А не только в том же районе, где вам выписали рецепт на лекарства, как это работало раньше. Электронный реестр инсулинов. В реестре собрана информация обо всех участниках и составляющих программы возмещения стоимости инсулинов – каждом враче, каждом пациенте, каждой аптеке, каждом рецепте. Он дает возможность определить реальное количество пациентов, которым нужен инсулин. И правильно рассчитать потребность в лекарствах на уровне города или области. «Больше невозможно придумывать фейковых пациентов и получать за них финансирование якобы на инсулины, как это делали раньше», – отметила Супрун.

Кроме того, по информации и. о. министра здравоохранения, в тестовом режиме запустили:

Электронную медицинскую карту пациента . В тестовом режиме она доступна семейным врачам, терапевтам и педиатрам медучреждений, которые подключены к электронной системе здравоохранения и имеют контракт с НСЗУ. Впоследствии ваш врач будет вносить туда важнейшую медицинскую информацию при каждом визите.

. В тестовом режиме она доступна семейным врачам, терапевтам и педиатрам медучреждений, которые подключены к электронной системе здравоохранения и имеют контракт с НСЗУ. Впоследствии ваш врач будет вносить туда важнейшую медицинскую информацию при каждом визите. До конца года планируется внедрение электронного направления на диагностику и к узкопрофильным специалистам .

. Планируется запустить в работу Электронный реестр листков нетрудоспособности. «Больничные листы будет невозможно подделать или купить. Благодаря реестру оформить больничный можно будет значительно быстрее, кроме того – быстрее получить начисления денег, которые он предусматривает», – объяснила Супрун.

Также на сайте Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) заработали новые дешборды*, где регулярно обновляется информация об изменениях:

Электронная карта семейных врачей . Карта всех учреждений, оказывающих первичную медицинскую помощь и врачей-ФЛП, которые заключили договор с НСЗУ. С помощью карты можно найти семейного врача, ближайшую амбулаторию к работе или дому, узнать, сколько деклараций подписал ваш врач.

. Карта всех учреждений, оказывающих первичную медицинскую помощь и врачей-ФЛП, которые заключили договор с НСЗУ. С помощью карты можно найти семейного врача, ближайшую амбулаторию к работе или дому, узнать, сколько деклараций подписал ваш врач. База данных подписанных деклараций и выплат медицинским учреждениям . Каждый может узнать: имеет ли медучреждение действующий договор с НСЗУ; помесячный размер выплат медицинскому учреждению по договору с НСЗУ; количество заведений отдельной формы собственности в каждой из областей Украины; количество оплачиваемых НСЗУ деклараций в конкретном заведении, области или регионе страны.

. Каждый может узнать: имеет ли медучреждение действующий договор с НСЗУ; помесячный размер выплат медицинскому учреждению по договору с НСЗУ; количество заведений отдельной формы собственности в каждой из областей Украины; количество оплачиваемых НСЗУ деклараций в конкретном заведении, области или регионе страны. Статус заключения договоров с аптеками для программы «Доступные лекарства» . Здесь можно посмотреть состояние заключения договоров, а также перечень аптек, в которых отпускают «Доступные лекарства». Сейчас таких аптек 5 779 по всей стране.

. Здесь можно посмотреть состояние заключения договоров, а также перечень аптек, в которых отпускают «Доступные лекарства». Сейчас таких аптек 5 779 по всей стране. Электронные рецепты: выписка и отпуск. На дешборде – вся информация о выписанных и отпущенных электронных рецептах по правительственной программе реимбурсации «Доступные лекарства».

«Электронные инструменты в государственных органах дают возможность каждому следить за тем, как и куда расходуются средства налогоплательщиков. Они освещают все темные углы системы и выводят миллиарды бюджетных денег из тени. Кроме того, дают совсем другой объем информации для принятия эффективных управленческих решений. Постепенно весь документооборот в системе здравоохранения перейдет в электронный формат. Каждое изменение должно внедряться взвешенно и качественно, опираясь на лучшую международную экспертизу», – подытожила Ульяна Супрун.

* Дешборд – это интерактивная панель обзора ключевых показателей, данные на которой обновляются в режиме реального времени.

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