ДТП в центре Мариуполя: Два столкновения, один пострадавший (Фото). Новости

Сегодня, 17 апреля, в центре Мариуполя (Донецкая обл.) произошло два дорожно-транспортных происшествия (ДТП). В одном из происшествий пострадал человек.
Так, днем на проспекте Мира, рядом с площадью Свободы недалеко от светофора столкнулись «Honda» и микроавтобус. Вероятной причиной ДТП стала скользкая дорога. В этой аварии никто не пострадал.
А вечером на проспекте Строителей столкнулись автомобили Geely и Mitsubishi. Как рассказали очевидцы, ДТП произошло в момент, когда Geely выезжал с парковки супермаркета. В это время водитель Mitsubishi двигался по главной дороге, он не успел затормозить и влетел в бок машины. Оба автомобиля повреждены.
По предварительной информации, в результате аварии пострадал 25-летний водитель Geely. С места ДТП его забрала «Скорая».
На местах происшествия работали сотрудники полиции. Обстоятельства аварий выясняются.
Источник: MRPL.city
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