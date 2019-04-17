Твоя суперсила: Как известный актер и ведущий мотивировал детей из центра опеки в Мариуполе (Видео). Новости

Сегодня, 17 апреля, известный актер и ведущий Андрей Дебрин приветствовал воспитанников Мариупольского центра опеки. Фонд Рината Ахметова инициировал мотивационные встречи с ведущими телеканала «Украина». Своим примером известные люди помогают воспитанникам почувствовать собственную суперсилу.

Когда контакт с подростками был налажен, каждый из них имел возможность задать вопрос актеру и ведущему. Цель визита Андрея Дебрина – помочь детям найти себя, стать успешными и счастливыми. «Я очень рад прийти к вам сегодня в рамках акции – "Твоя суперсила". Потому что каждый из вас – супергерой», – сказал он детям.

Амбасадор Фонда Рината Ахметова рассказывал о своем жизненном пути и помогал определиться детям: какие самые главные ценности в жизни и как им не изменить. «Говорили мы сегодня о ценностях. О внутренних важных ценностях, которые навсегда останутся у детей. В их жизни. С которыми они будут жить и что надо развивать себя», – рассказал Андрей Дебрин.

«Для меня ценность – это здоровье. Здоровье нужно каждому человеку для достижения его целей. Для успеха. Для того, чтобы просто счастливо жить», – поделилась воспитанница Мариупольского детского дома «Центр опеки» Виктория Рыбак.

Еще один воспитанник Даниил Костырев в день встречи отмечал свой день рождения. Парень уверен – о лучшем подарке нечего и мечтать. «Я шел сюда в приподнятом настроении. Ухожу еще в лучшем настроении. Полный надежд на будущее. Уверен в собственной цели. Закончить образование, устроиться на работу», – сказал он.

«Твоя суперсила» – это проект Фонда Рината Ахметова. Уже второй раз амбасадоры проводят мотивационные встречи с воспитанниками интернатов. «Амбасадоры Фонда Рината Ахметова – это очень известные телеведущие. Снова поехали к детям в рамках акции "Ринат Ахметов – детям!". Сейчас они проводят мотивационные встречи. В 2018 году было проведено 14 мотивационных встреч в 9 интернатных учреждениях и их посетило 500 мальчиков и девочек. Для Рината Ахметова очень важно, чтобы детям был дан посыл быть успешными в жизни», – сообщила директор по развитию проектов Фонда Рината Ахметова Татьяна Кухоцкая.

Как отмечает психолог детского дома «Центр опеки» Надежда Герман, такие мероприятия важны для детей. «Они расширяют их социальное пространство. Дают ориентиры в жизни», – сказала она.

Такие мероприятия станут регулярными. Они помогут детям подготовиться к взрослой жизни и социализироваться.

Источник: ТК «Донбасс»