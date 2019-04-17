«Шахтер» вышел в финал Кубка Украины (Фото). Новости

«Горняки» являются действующим обладателем трофея и лидером Премьер-Лиги, а днепряне возглавляют таблицу Первой лиги и во втором сезоне кряду играют в полуфинале КУ. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

В сообщении уточняется, что в Днепр «оранжево-черные» прибыли без травмированных Марлоса и Коваленко, а также дисквалифицированного Мораеса, поэтому в стартовом составе вновь вышли Манор Соломон с Тете на флангах полузащиты и Оларенважу Кайоде в нападении. При этом в центре обороны пару Сергею Кривцову сегодня составил Николай Матвиенко, а в середине поля появился Маркос Антонио.

Полный контроль

«Шахтер» сразу же завладел ощутимым игровым преимуществом и практически не расставался с мячом, заставив соперника всей командой прижиматься к своим воротам. Уже в дебюте две неплохие возможности для партнеров создал Тайсон: сначала Тете пробил рядом с крестовиной, а следом Исмаили попал в голкипера. В остальном днепряне оборонялись организованно и до конца тайма не позволили гостям создать ни одного голевого момента. Можно отметить два дальних удара дебютанта «горняков» Маркоса Антонио (с первым справился вратарь, второй прошел мимо), а также еще одну попытку Исмаили (рядом со штангой). При этом сами хозяева ни разу так и не побеспокоили Андрея Пятова, о чем ярко говорит статистика первой половины: 13–0 по ударам в пользу «оранжево-черных».

Джокер Дентиньо

Второй тайм проходил по схожему сценарию: подопечные Паулу Фонсеки контролировала мяч и пространство, подолгу комбинировали на чужой половине и постоянно искали возможность обострить игру. Вновь опасно пробивали Тете и Маркос Антонио – оба раза хозяев выручал Юрчук, а Болбат пальнул над перекладиной. Был близок к успеху Сергей Кривцов: поле подачи углового защитник едва не протолкнул мяч в сетку, но попал в колено Клищуку. А решила судьбу полуфинала удачная замена «горняков»: в концовке вместо Кайоде вышел Дентиньо и на 86-й минуте головой замкнул фланговый навес Соломона – 0:1. А в компенсированное время случился второй гол: после дальнего удара того же Манора Соломона мяч срикошетил от Маркоса Антонио и опустился в дальнюю девятку – бразилец забивает в первом же матче за «оранжево-черных»!

2:0 – «горняки» дожимают «Днепр-1» и становятся финалистами Кубка Украины! 15 мая в Запорожье в решающей битве за трофей сойдутся «Шахтер» и «Ингулец».

«Днепр-1» (Днепр) – «Шахтер» (Донецк) – 0:2 (0:0).

Днепр, «Днепр-Арена», 18 462 зрителя.

Голы: 0:1 Дентиньо (86), 0:2 Маркос Антонио (90+4).

«Шахтер»: Пятов, Исмаили, Матвиенко, Кривцов, Болбат, Степаненко (Хочолава, 90+2), Маркос Антонио, Соломон, Тайсон (к), Тете (Нем, 61), Кайоде (Дентиньо, 80).