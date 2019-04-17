На Донетчине через КПВВ не пропустили морепродукты и запчасти на 65 тыс. грн. Новости

В Донецкой области на контрольных пунктах въезда (КПВВ) «Гнутово» и «Марьинка» за минувшие сутки пограничники пресекли 2 попытки незаконно перевезти через линию разграничения товары почти на 65 тыс. грн. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Военнослужащие Донецкого и Краматорского пограничных отрядов, совместно с сотрудниками ГФС из состава Объединенных сил, на КПВВ "Гнутово" и "Марьинка" помешали двум попыткам перемещения товаров через линию разграничения с нарушением установленных правил. Среди обнаруженного – замороженные морепродукты, запчасти к типографскому и косметологическому оборудованию», – говорится в сообщении.

По информации Госпогранслужбы, товары на общую сумму почти 65 тыс. грн переданы представителям ГФС для дальнейшего процессуального оформления.