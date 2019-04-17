ЦИК набрала в избиркомы почти 60 тысяч человек. Новости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) набрала почти 60 тыс. человек в участковые избирательные комиссии (УИК), хотя еще на днях сообщалось, что не все избиркомы укомплектованы. Сегодня, 17 апреля, ЦИК сообщила об укомплектовании УИК.

В ЦИК говорят – сделали это в рекордные сроки. Людей не хватало в 40 округах.

Напомним, 31 марта в ходе первого тура выборов президента Украины Владимир Зеленский получил 30,24% голосов, Петр Порошенко – 15,95%. Повторное голосование состоится 21 апреля с 8 до 20 часов.