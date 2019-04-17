Более чем 2 тысячи человек: Наев рассказал о кадровых российских военных в рядах НВФ на Донбассе. Новости

Военные РФ на неподконтрольной украинской власти территории Донбасса занимают руководящие должности в военном управлении «Л-ДНР». Об этом рассказал командующий ООС, генерал-лейтенант Сергей Наев, пишет «ВВС.com».

«Российское присутствие здесь действительно не ограничивается поставками боеприпасов или горючего. По нашим данным, россиянами комплектуются руководящие должности "республиканских органов госуправления", "органы военного управления" оперативного и тактического уровня, командные должности отдельных подразделений. И хотя есть тенденция к уменьшению присутствия кадровых российских военных, основу руководящего командного состава от батальона до "армейского корпуса" составляют российские кадровые офицеры и генералы. Они рассматривают "командировки" на восток Украины как обязательный этап продвижения по службе. Также кадровые российские офицеры являются военными советниками, инструкторами, командирами подразделений боевого и оперативного обеспечения. Их количество нами оценивается более чем в 2 тыс. человек», – сказал Наев.

Он также ответил на вопрос издание, если бы теоретически существовали гарантии невмешательства РФ в ситуацию на Донбассе, за какое время украинская армия могла бы взять под контроль неподконтрольные украинской власти территории. «Мы рассматриваем различные варианты военных действий, поэтому, конечно, есть и такие замыслы. Что касается сроков – то операция по освобождению временно оккупированных территорий должно быть очень и очень скоротечной», – отметил командующий ООС.