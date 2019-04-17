Тухлая территория: Российский политолог пояснил, почему Путин может пойти на выдачу паспортов жителям «Л-ДНР». Новости

После второго тура президентских выборов в Украине Владимир Путин готовится раздать российские паспорта украинцам, которые проживают на временно неподконтрольной Украине территории Донбасса. Почему возникли такие планы, пояснил российский политолог Дмитрий Орешкин в блоге на «Обозревателе».

По мнению Орешкина, Владимир Путин теряет популярность и теряет ее прежде всего не среди традиционных критиков – русских европейцев. Он теряет популярность среди так называемой патриотической общественности. «Она живет в воображаемом мире и думает, что Сталин был великим и могучим, а вот Путин до него не дотягивает. Если бы был Иосиф Виссарионович, то в стране был бы порядок, все бы нас уважали, а мы шли вперед широкими шагами. Путину все чаще предъявляют претензии, что он слабак. В том числе в "ДНР" и "ЛНР". Там люди всерьез ожидали, что их присоединят к России и начнется восстановления Союза до старых границ, за исключением Прибалтики. А ничего лучше Союза придумать и вообразить нельзя. Вот в такую теорию совершенно искреннее верили на Донбассе», – пояснил политолог.

При этом он отмечает, что «Путину этот Донбасс с его провальной угольной индустрией на хрен не нужен». «Он предпочитает, чтобы тот находился в теле Украины и дисбалансировал ее политическую ситуацию. Это достаточно очевидно, но людям на Донбассе казалось прямо противоположное. А сейчас, когда выяснилось, что 5 лет прошло и нет никакого присоединения, Союза нет, и счастья тоже нет, Путину начинают предъявлять обвинения, что он их обманул. Но Путин же ничего и не обещал! Он же не говорил о присоединении. Это уже додумали на Донбассе точно так же, как додумали о величии Союза. А теперь предъявляют претензии, что их голубая мечта не реализовалась. Мол, Путин слабак и трус, не присоединил и т. д.», – пишет Орешкин.

«После президентских выборов, Путин, поняв, что втюхать назад Украине эту болезненную территорию нельзя, вынуждено принимает довольно болезненное для себя решение – раздать российские паспорта. Донбасс – рассадник криминальных личностей. Люди, которые прожили там последние 5 лет, страдают посттравматическим синдромом. И раздавая им российские паспорта, Путин получает потенциальную угрозу появления вполне бандитских структур уже на территории России», – отмечает эксперт.

С другой стороны, как считает Орешкин, это немного приподнимает его имидж в глазах патриотической общественности. «Все-таки позаботился о народе. Также это серьезный электоральный потенциал. Если сейчас в "ЛДНР" в целом числится около 3,5 млн чел, то большая часть – это избиратели. Невозможно проверить, сколько людей и за кого проголосуют, а так как местные власти от Кремля зависят целиком и полностью, то на 90% нарисуют то, что надо. На кону 2 млн голосов. Плюс это еще и дополнительные рабочие руки, которые будут выезжать на работу в Россию уже как граждане Федерации. А еще "ЛДНР" – это черная дыра, куда закачиваются и расходуются без следа любые финансовые ресурсы. Так что граница "ЛДНР" укрепляется, она становится по сути государственной, но непризнанной с обеих сторон. Тоже самое, что и Приднестровье. Тухлая территория», – резюмирует Дмитрий Орешкин.

Ранее сообщалось, что в случае получения российских паспортов жителями неподконтрольных украинским властям частей Донетчины и Луганщины, они потеряют украинское гражданство.

Как сообщалось ранее, еще в феврале Главное управление разведки Министерства обороны Украины информировало, что в «Л-ДНР» руководство «республик» распространяет информацию о поэтапной замене «республиканских» паспортов на российские.

В конце марта в эфире одного из центральных российских телеканалов военкор Семен Пегов со ссылкой на многочисленные источники заявил, что в апреле в «ДНР» и «ЛНР» планируют начать выдачу российских паспортов. Военкор уверял, что первая партия бланков российских паспортов уже прибыла в Донецк. Данную информацию подтвердил и экс-командир батальона «Восток», экс-глава «комитета государственной безопасности ДНР» Александр Ходаковский.

При этом в Кремле не подтвердили информацию о массовой выдаче российских паспортов в «Л-ДНР» с 1 апреля, и далее отказывались ее комментировать, но при этом открыто не отрицают.

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