В Мариуполе появился первый в Украине онлайн-полицейский (Видео). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) появился первый в Украине онлайн-полицейский. Теперь жители города могут задать правоохранителям любой вопрос в интернете, через соцсеть Facebook.

За месяц работы у «веб-полицейского» Ивана Семененко появилось более полутысячи друзей. Однако Семененко не Интернет-бот, а реальный человек. На работе он патрулирует город. А в свободное время консультирует граждан в соцсетях.

«Людей волнуют не только плохо припаркованные автомобили или, когда у них на площадке кто-то распивает алкоголь. А очень много самых разных вопросов. Из всех сфер жизни», – говорит полицейский.

Правоохранители признаются, что идею такого «онлайн-копа» подсмотрели у эстонцев и решили воплотить в Мариуполе.

«Нам не хватает коммуникации с людьми. То есть, люди готовы работать, спрашивать, разговаривать. Но так, как очень высокая степень бюрократии в Украине, для того, чтоб человек получил ответ на свой простой вопрос, ему нужно пройти 7 кругов ада», – пояснил начальник управления патрульной полиции Михаил Вершинин.

Сейчас Мариуполь единственный город в Украине, где работает такой онлайн-полицейский. В Эстонии похожему проекту уже более 5 лет. Европейские специалисты уверяют, у них веб-правоохранители не только отвечают на вопросы, но и отслеживают информационные преступления в интернете.

«В полиции создали специальное подразделение, которое за это отвечает. Создали так называемых веб-констеблей. Которые, не только отслеживают ситуацию, но к ним также могут обратиться все желающие для получения, допустим, совета, как себя повести, как поступить в той или иной ситуации», – рассказал исполнительный директор Международного центра обороны и безопасности Дмитрий Теперик.

Как уточняют правоохранители, «веб-полицейский» предоставляет только консультацию. Сообщать о преступлении или правонарушении нужно по телефону на номер 102.

Источник: ТК «Сигма»