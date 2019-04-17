Военнопленным украинским морякам в России суд продлил арест на три месяца. Новости

Украинским военнопленным морякам в России сегодня, 17 апреля, суд продлил срок содержания под стражей еще на три месяца. Поддержать военнопленных в Москву приехали их родные. Успели обнять, поцеловать и коротко обменяться новостями.

В Лефортовском суде Москвы с самого утра дежурила полиция, которая встречала сразу 5 автобусов из СИЗО. Моряков выводили по очереди, на каждого приходилось по конвоиру.

Судовое заседание проходило в закрытом режиме, пускали только адвокатов.

К бывшему курсанту Богдану Головашу, который отказался еще в 2014 году оставаться в аннексированном Крыму и перевелся в Одессу, на суд в РФ приехала мама. Она рассказала, что Богдан о море мечтал с детства. «Успела дотронуться, а потом уже в зале суда, возле этой клетки обняла и расцеловала», – говорит женщина, не сдерживая эмоций.

Пленные моряки были явно уставшие, но улыбались и подбадривали родных.

Ранее сообщалось, что в России суды над украинскими военнопленными моряками начнутся 17 апреля.

Напомним, 25 ноября 2018 года российский пограничный корабль «Дон» совершил таран украинского рейдового буксира. Два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир осуществляли плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В ФСБ РФ заявили, что три корабля ВМС Украины «незаконно пересекли государственную границу России» и движутся в сторону Керченского пролива. Вечером 25 ноября Россия атаковала украинские корабли в Керченском проливе, в результате чего ранены 6 украинских моряков, а среди захваченных в плен находились двое контрразведчиков Службы безопасности Украины.

В МИД Украины заявили, что Россия расширила военные действия на Азовском море, потребовали отпустить украинских пленных и попросили международных партнеров отреагировать новыми санкциями в отношении РФ.

В связи с обострением ситуации с 26 ноября по 26 декабря в 10-ти областях Украины, которые граничат с Российской Федерацией и непризнанным Приднестровьем, а также расположены на побережье Черного и Азовского морей, было введено военное положение. Президент Украины военное положение не продлил.

24 военнопленных украинских моряков, среди которых трое раненых, российские власти удерживали в аннексированном Крыму, а затем перевезли в Москву. Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что статус украинских моряков как военнопленных, согласно Женевской конвенции, не позволяет обменивать их на преступников.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Украина»