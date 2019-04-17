Зеленский vs Порошенко: На НСК «Олимпийский» монтируют сцены для дебатов (Видео). Новости

В Киеве на НСК «Олимпийский» уже возводят две сцены для дебатов Петра Порошенко и Владимира Зеленского, которые намечены на 19 апреля, 19:00. А посередине, в фан-зоне, планируют разместить зрителей. Готовятся к дебатам и на «Общественном телевидении» – сюда после стадиона планирует приехать Петр Порошенко, передает телеканал «Украина».

На стадионе рабочие стригут газон для зрителей. У каждого кандидата будет отдельная сцена, их монтируют подрядчики, нанятые штабами. Конструкция для Зеленского почти готова, конструкцию для Порошенко – еще в процессе сборки.

Сколько будет выдано билетов на дебаты, и каков их сценарий – точно не известно. Штабы кандидатов еще договариваются. Но готовить стадион начали, как только подписали соглашение об аренде поля. На «Олимпийском» признают, что эти дебаты – серьезное для них испытание, потому что ничего похожего здесь до сих пор не проводилось. Говорят, что три дня на подготовку – это мало, т.к. обычно тратят месяцы.

Стадион вмещает более 70 тыс. чел., но сколько их будет вечером в пятницу, руководство НСК не знает. «Даная информация не согласовывалась с представителями стадиона, кандидаты и их штабы могут самостоятельно определиться со своими квотами билетов в рамках договоренностей», – прокомментировал заместитель генерального директора НСК «Олимпийский» Виктор Анисимов.

Одновременно и на «Общественном телевидении» готовятся к дебатам – здесь их проведение предусмотрено законом. Студия большая, просторная. Именно здесь ждут для дискуссии Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

Придет хоть кто-то из кандидатов, на «Общественном» не знают до сих пор, но готовятся их принимать. Разрабатывают сценарии на любой случай.

«С 20:00 до 21:00 точно должны состояться дебаты. И это время, даже если никто не пришел, должно быть посвящено именно дебатам. Если кандидаты не придут – просто будет нейтральное видео с надписью "здесь должны быть национальные дебаты, но простите, кандидаты не пришли"», – рассказал председатель правления ПАО «НСТУ» Зураб Аласания.

Петр Порошенко уверяет, что в день дебатов побывает везде, где их будут проводить. «Главное, чтобы это было хорошо организовано. Чтобы люди услышали ответы на вопросы. Владимир Александрович, прекратите прятаться, идите общайтесь, не бойтесь», – говорит он.

Дебаты на «Общественном», по закону, оплачиваются из госбюджета. А сколько будет стоить встреча кандидатов в НСК «Олимпийский» станет известно, когда каждый из штабов после выборов опубликует отчет.