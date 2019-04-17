На Луганщине пиротехники обезвредили 28 взрывоопасных предметов. Новости

В Луганской области за сутки пиротехники обнаружили и изъяли 28 взрывоопасных предметов. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГУ ГСЧС) Украины в Луганской области.
«За прошедшие сутки, 16 апреля, пиротехническими расчетами ГСЧС Украины было обследовано 3 га территории области в Попаснянском и Станично-Луганском районах, где было обнаружено и изъято 28 единиц взрывоопасных предметов, а именно: 1 артиллерийский снаряд, 13 минометных мин, а также 14 ручных гранат», – сказано в сообщении.
Спасатели напомнили гражданам, что в случае обнаружении взрывоопасного устройства нужно:
- немедленно сообщить об этом дежурным службы органов внутренних дел, ГСЧС (по тел. 101);
- не подходить к предмету, не прикасаться и не передвигать его, не допускать к находке других людей;
- прекратить все виды работ в районе обнаружения взрывоопасного предмета;
- не пользоваться средствами радиосвязи, мобильными телефонами (они могут спровоцировать взрыв);
- дождаться прибытия специалистов, указать место находки и сообщить время ее обнаружения.
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