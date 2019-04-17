В Покровске ГСЧС спасли кота, который застрял на веревках для сушки одежды на балконе (Фото). Новости

В Покровске (до переименования – Красноармейск, Донецкая обл.) спасатели помогли коту, который чуть не упал с высоты 2 этажа. Об этом сегодня, 17 апреля, сообщила пресс-служба ГСЧС в Донецкой области.

«16 апреля в 20:16 на телефон Службы спасения "1012 поступила просьба о помощи от жителя одного из домов на м-не Лазурный в г.Покровск Донецкой области. На 2-м этаже 5-ти этажного дома на веревках для сушки одежды оказался кот. Владельцы животного не смогли самостоятельно его достать. Кот мог упасть с большой высоты», – говорится в сообщении.

Бойцы 9-го Государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСНС Украины в Донецкой области за считанные минуты прибыли на место происшествия.

Спасатели с помощью штурмовой лестницы поднялись к балкону и сняли кота с веревки для сушки одежды, после чего передали его благодарному хозяину.

От Главного управления привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники.