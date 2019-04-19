Ну, за рыбалку: Особенности ночного отдыха в «ДНР» (Фото). Новости

Трое жителей неподконтрольного украинской власти Донецка отправились на ночную рыбалку на одно из официальных мест рыбной ловли в «ДНР» – водохранилище Старобешевской ТЭС.
Отдых здесь платный: при наличии до 5-ти «орудий ловли», 12 часов рыбалки стоит 250 руб. (103 грн по местному курсу валют). Выбрать можно либо дневной лов – с 6:00 до 18:00, либо ночной – с 18:00 до 6:00. Здесь ловится карп, карась и лещ.
«Билетер» приходит на стоянку с кассовым аппаратом и пробивает чек. Каждому участнику рыбалки он выдает бумажные браслеты, на которых указано время пребывания на стоянке, а также условия ловли – не более 5-ти «орудий», и перечислены виды рыб.
Отдых мужчин делится на две части. Первая, и, вероятно, самая главная – «Ну, за рыбалку!».
Вторая часть отдыха, непосредственно связана с ловлей рыбы. За 12 часов компания поймала – одного леща. «Нечего "ловить" в Старобешево – цены подняли до 250 руб., а рыбы нет», – резюмировали дончане.
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