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Жительница Луганска показала продуктовые покупки на неделю (Фото). Новости

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Жительница Луганска показала продуктовые покупки на неделю (Фото)

ДН

18.04.19 11:29dnews.dn.uaНовости

Фото: скриншот видео из соцсетей

Жительница неподконтрольного украинским властям Луганска Татьяна приобрела продукты на неделю. Что она купила и в какую сумму обошлись продукты, Татьяна рассказала в соцсети.

Покупки луганчанка делала в супермаркетах «Абсолют» и в сельскохозяйственном торговом центре «Поляна».

«Взяли собаке пакет куриных лап. Обычно берем свиные кости, но мы пошли рано, и кости еще не завезли», – отметила автор.

Также женщина приобрела для семьи:

  • 2 кг свинины, крестец, цена за 1 кг – 270 руб. (113 грн по местному курсу на 18.04.2019);
  • чуть больше килограмма филе куриного, цена за 1 кг – 182 руб. (76 грн);
  • 300 г шампиньонов, за 1 кг – 304 руб. (127 грн);
  • кефир 0% 1 л – 40 руб. (17 грн);
  • майонез – 66 руб. (28 грн);
  • 2 кг макарон «Макфа» – 33 руб. (14 грн) за кг;
  • крупу пшеничную – 20 руб. (8 грн) за кг;
  • крупу гречневую – 28 руб. (12 грн) за кг;
  • 2 десятка яиц – 49 руб. (21 грн) за десяток;
  • 2 шт. авокадо – 95 руб. (40 грн) за штуку;
  • лук – 35 руб. (15 грн) за кг;
  • перец черный молотый – 22 руб. (9 грн) за упаковку;
  • небольшой пучок укропа – 253 руб. (106 грн) за кг;
  • 2 сардельки – 170 руб. (71 грн) за 1 кг;
  • масло – 50 руб. (21 грн) за упаковку;
  • 2 лаваша – по 15 руб. (6 грн) за шт.;
  • батон нарезанный – 14 руб. (6 грн).

Также были приобретены чай «Гринфилд», гречнево-пшеничные хлебцы, кетчуп к шашлыку, две упаковки кефира по 0,5 л с жирностью в 1%, бутылка вина, маска для волос объемом 1 л и шампунь.

Чек из супермаркета «Абсолют» – 470 руб. (197 грн), из «Матрешки» – 681 руб. (285 грн). А общая сумма покупки, с учетом приобретенного в «Поляне», по словам Татьяны, – 2,5 тыс. руб. (1046 грн).

«Вот такие покупки на эту неделю. Здесь нет моркови и картофеля, так как это у меня еще есть», – отметила женщина.

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