Главное – стабильность: В соцсетях рассказали о прохождении КПП «ДНР». Новости

При пересечении линии разграничения проход украинского КПВВ «Марьинка» занимает до получаса, а контрольно-пропускного пункта «ДНР» – более 5 часов. Об этом пишут очевидцы в соцсетях.

«В общем, ситуация с прохождением КПП ДНР в сторону Украины и обратно не меняется! На КПП "Марьинка": ДНР – с 6:00 до 11:30, Укр. – с 11:30 до 12:00», – возмущается автор поста.

Жители неподконтрольной украинским властям Донетчины поддерживают автора и пишут о том, что и на других КПП – ситуация не лучше:

Рута: «А почему ситуация должна измениться? У нас главное – стабильность»;

Елена: «Это вы еще на Еленовке не стояли. Еленовка с 5:30 до 15:40»;

Аленка: «Это еще быстро».

В ином паблике люди обсуждают, сколько часов приходится находиться на КПП пешим и людям на авто. Так, Светлана пишет о том, что людям приходится стоять на КПП «ДНР» по 8 часов. А Сергей добавляет, что пешие, как правило, стоят меньше 8 часов, а вот автомобильная очередь движется гораздо медленнее.

«8 часов – это еще быстро. 20 с ночевочкой», – поддерживает Игорь.

Кроме того, люди отмечают, что на «ДНР» приходится проходить ряд проверок. «На ДНР – 3 проверки: полицаи, паспорт и таможня», – делится Сергей.

Также высказываются возмущения по поводу того, что с этой ситуацией знаком «глава ДНР» Денис Пушилин, однако он получает откат, и поэтому ничего не предпринимает. «Вы думаете, что Пушилин ничего не знает и с этого не получает?... На "Каргилле" съемочная группа 1-го канала была и снимала весь этот пипец. А воякам пофиг было», – пишет Максим.

Помимо этого, люди спорят на тему необходимости поездок на подконтрольную украинским властям территорию:

Антон: «Нечего туда вообще ездить!»;

Сергей: «Не тебе решать, кому и куда ездить!»;

Елена: «Достойную зарплату и пенсию здесь, и никто туда ездить не будет».

Как раннее пояснял глава «службы пограничной охраны МГБ ДНР» Георгий Рыжих, неудовлетворительная работа КПП «ДНР» связана с нехваткой бюджета. Многочасовые очереди образуются также потому, что на КПП, кроме «пограничников», работают представители многих смежных структур («таможни», «МЧС», «МВД» и др.), которые часто дублируют функции друг друга, а из-за отсутствия единой базы – каждая структура ведет свою электронную базу пересекающих линию разграничения. Кроме того, Рыжих признал, что на «республиканских» КПП не хватает сотрудников.

Напомним, что в течение октября-декабря 2018 года на линии разграничения со стороны «ДНР» отмечались большие очереди. Проблема активизировалась в феврале-марте 2019 года. На данный момент наиболее проблемные участки – КПП «Александровка» (в районе украинского КПВВ «Марьинка») и КПП «Еленовка» (в районе украинского КПВВ «Новотроицкое»).

Люди жалуются на процедуры, которые задерживают прохождение КПП: проводится усиленный досмотр, «пограничники ДНР» часто снимают отпечатки пальцев, в отдельном талоне нужно указывать свои персональные данные (ФИО, дата рождения, номер телефона, IMEI телефона).

Жители утверждают, что большие очереди со стороны «республики» созданы искусственно, т. к. КПП «ДНР» на линии разграничения – это доходный бизнес структур «министерства госбезопасности».

При этом, как заявил «глава ДНР» Денис Пушилин, они ничего не могут сделать с коррупцией на «республиканских» КПП, пока люди не будут подавать заявления в «прокуратуру» с «конкретными фактами, именами и фамилиями».

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