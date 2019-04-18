В Луганске сбили велосипедиста (Фото). Новости

В неподконтрольном украинским властям Луганске произошло ДТП с пострадавшим. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.
Как пишут очевидцы, авария произошла 17 апреля в квартале Заречном, в районе детской больницы: легковое авто сбило велосипедиста.
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