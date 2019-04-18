В Луганске сбили велосипедиста (Фото). Новости

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В Луганске сбили велосипедиста (Фото)

ДН

18.04.19 07:59dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Луганске произошло ДТП с пострадавшим. Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

Как пишут очевидцы, авария произошла 17 апреля в квартале Заречном, в районе детской больницы: легковое авто сбило велосипедиста.

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