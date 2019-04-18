В «ДНР» заявили об отмене комендантского часа на Пасху. Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донецкой области комендантский час будет отменен на Пасху. Об этом сообщают местные интернет-ресурсы.

Как утверждают в «ДНР», комендантский час «будет приостановлен в Пасхальную ночь с 23:00 часов 27 апреля до 05:00 часов 28 апреля 2019 года».

Напомним, что в «ДНР» в 2018 году за нарушение комендантского часа задержали примерно 34 тыс. человек. Местные жители выражают недовольство заявлением «и. о. главы ДНР» Дениса Пушилина, что комендантский час сокращать не планируют, и он остается в расширенном режиме – с 23:00 до 5:00.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» и «ЛНР» комендантский час с 23:00 до 5:00, при этом в «ДНР» наказание за нарушение комчаса жестче, чем в «ЛНР». Так, в «ДНР» за первое нарушение комендантского часа задерживают и держат в «отделении» до 9 часов утра, второе нарушение – уже арест на 15 суток. При этом в «ЛНР» нарушение режима КЧ на один час и более для гражданских лиц «влечет наложение административного штрафа в размере от 500 руб. (230 грн) до 2000 руб. (915 грн) или обязательные работы на срок от 20 до 40 часов».

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